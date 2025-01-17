Для семей погибших в СВО упростят порядок вступления в наследство

В Государственную думу внесен законопроект о внесудебном восстановлении срока принятия наследства для семей погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в своем telegram-канале 17 января.

Документ разработан партией "Единая Россия" при поддержке депутатов, сенаторов, экспертов Центра частного права и членов Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Сейчас по закону наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия. Однако в случае признания гражданина погибшим суд устанавливает конкретную дату смерти, что может повлиять на срок вступления в наследство. Кроме того, иногда уведомления о гибели поступают с задержкой, из-за чего родственники пропускают установленный срок.

"После устранения этого правового пробела близкие погибших участников СВО смогут без обращения в суд вступить в наследство. Для этого необходимо будет обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти", - сообщил Вяткин.

Ранее сообщалось о том, что комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит обязательные работы в качестве наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики.

фото: ЗАКС.Ру