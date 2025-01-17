Госдуме рекомендовали одобрить ужесточение наказания за нацистскую символику

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит обязательные работы в качестве наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики. Соответствующее решение опубликовано в базе данных парламента 17 января.

Документ, внесенный правительством РФ в ноябре 2024 года, предлагает дополнить статью 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Сейчас эта статья предусматривает штраф для граждан до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения или административный арест на срок до 15 суток. За изготовление или сбыт нацистской символики штраф может достигать 2,5 тысяч рублей.

Новый законопроект предусматривает введение обязательных работ на срок до 100 часов с конфискацией запрещенной атрибутики в качестве альтернативного наказания.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что обладателя татуировки с украинской символикой арестовали. В пресс-службе судов сообщали, что сам рисунок является "официальной символикой украинских националистов", а любое использование подобного в России запрещено.

фото: ЗАКС.Ру