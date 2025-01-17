Самая дорогая квартира Петербурга с исторической мебелью продается за 1,5 млрд

В Петербурге выставлена на продажу самая дорогая квартира города стоимостью 1,5 миллиарда рублей, сообщает 17 января "Петербургский дневник" со ссылкой на сайт по продаже недвижимости.

Объект расположен на улице Чайковского, 38/9, всего в 250 метрах от станции метро "Чернышевская". Площадь квартиры составляет 879,8 кв. м, в ней более десяти комнат, включая кухню площадью 100 квадратных метров.

Жилье занимает пять этажей особняка с балконами и террасами, объединяя несколько помещений. По словам продавца, аналогов этому объекту в Петербурге нет. В интерьере использована мебель из Эрмитажа, просторная гостиная с камином, исторической обстановкой и фортепиано, винный погреб, мансарда с выходом на крышу, терраса и несколько мастер-спален.

Особняк является архитектурной жемчужиной Петербурга — это доходный дом П. П. Вейнера, построенный в стиле эклектики. Дом возводился для известного деятеля искусства Петра Вейнера, а с 1907 по 1916 год здесь располагалась редакция журнала "Старые годы".

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что в квартире блокадницы начался потоп из-за проблем с кровлей, которые длятся с 2009 года, когда проводился последний капитальный ремонт.

фото: ЗАКС.Ру