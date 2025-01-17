На Английском проспекте накрыли сеткой крышу военкомата из-за падающих кирпичей

На крыше военкомата на Английском проспекте в Петербурге установили строительную сетку из-за падения с нее кирпичей, об этом 17 января пишет "Фонтанка.ру".

Это произошло после того, как кирпич, упавший со здания, повредил автомобиль. О случившемся рассказал петербуржец, чья машина пострадала от обрушившегося строительного материала.

По словам местного жителя, инцидент произошел утром в среду, 15 января, когда его супруга припарковала машину. Вернувшись, она обнаружила, что на крыше автомобиля оказался кирпич, разбивший стеклянный люк. На месте происшествия была установлена оградительная лента. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Напомним, что во вторник, 14 января, сотрудники Росгвардии помогли подростку, на которого упала глыба льда на улице Шкапина. Правоохранители вызвали скорую помощь, сообщили о происшествии в центр оперативного управления и оказали пострадавшему первую помощь.

Фото: unsplash.com