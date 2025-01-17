Петербург в 2025 году отпразднует юбилеи 23 мостов

В 2025 году Петербург отпразднует юбилеи 23 мостов, сообщили 17 января в пресс-службе Смольного.

Одним из главных событий станет 175-летие Благовещенского моста — первой постоянной переправы через Неву. В честь этой даты учрежден новый профессиональный праздник — День работников мостостроения, который впервые отметят 4 декабря. Также 60 лет исполнится мосту Александра Невского, остающемуся самым длинным и высоким разводным мостом в Петербурге.

Двойной юбилей отметит Гренадерский мост: 120 лет первой переправе через Большую Невку и 50 лет современной конструкции. 185 лет исполнится Певческому мосту через Мойку, а 200 лет — первому Инженерному мосту у Летнего сада. Ветераны среди юбиляров — Пикалов, Торговый и Матвеев мосты, которым исполнится 240 лет.

По информации Смольного, особое место в городской легенде занимает Пикалов мост, расположенный в ансамбле "Семимостье": считается, что, встав на мосту 7-го числа любого месяца в 7 часов вечера и повернувшись по часовой стрелке, можно загадать желание, глядя на шесть других мостов.

Напомним, в 2025 году будет праздноваться 80-летие окончания Великой Отечественной войны. В связи с этим президент России Владимир Путин сообщил, что фронтовики, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей единовременно. Жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру