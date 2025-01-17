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Новости 14:16

Петербуржцев предупредили о сильном ветре до 18 м/с 18 января

фото ЗакС политика Петербуржцев предупредили о сильном ветре до 18 м/с 18 января

В субботу, 18 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 18 января в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Также пресс-служба Смольного объявила "жёлтый" уровень погодной опасности в городе из-за сильного ветра. 

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в прошлые выходные в Петербурге также была непогода. В городе был сильный ветер, снег и гололедица, из-за чего был закрыт аэропорт Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру


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