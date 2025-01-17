Невский проспект начнут ремонтировать после середины лета 2025 года

В 2025 году начнется масштабный ремонт Невского проспекта, об этом 17 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Евгения Варова на пресс-конференции в ТАСС.

Чиновник сообщил, что ремонт Невского проспекта начнется только после середины лета, чтобы не совпасть с крупными городскими праздниками. По этой же причине ремонт будут проводить участками. По словам Варова, работы начнутся после завершения таких значимых мероприятий, как День города, "Алые паруса", забег "Белые ночи" и Военно-морской парад.

Кроме того, в этом году вПетербурге продолжат обновление других крупных проспектов города. Так, планируется ремонт Светлановского и Московского проспектов, а также проспекта Косыгина.

Напомним, что в Петербурге планируется строительство двух мостов через Неву: Ново-Адммиралтейского и Арсенального.

Фото: ЗАКС.Ру