Смольный планирует начать строительство двух мостов через Неву в следующем году

В 2025 году в Петербурге начнется работа над градостроительными документами для строительства магистрали М-7 с Арсенальным мостом. Также в планах актуализировать проект Ново-Адмиралтейского моста. Эти переправы уже включены в Генеральный план города, а обоснование их строительства было подтверждено, передает "Фонтанка".

Вице-губернатор Николай Линченко 17 января сообщил об этих планах на пресс-конференции ТАСС. В числе новых петербургских переправ, помимо Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, значатся Орловский тоннель, мост Широтной магистрали и Большой Смоленский мост, который уже находится в процессе строительства.

Напомним, сегодня в администрации Смольного рассказали о юбилеях 23 петербургских мостов в 2025 году. Одним из главных событий станет 175-летие Благовещенского моста — первой постоянной переправы через Неву.

фото с сайта Смольного.