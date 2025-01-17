Петербург вошел в топ-3 по количеству новостроек

Петербург занял лидирующие позиции среди городов-миллионников России по числу новостроек и площади введенного жилья за последние пять лет. Однако по доле современных проектов в жилом фонде город находится среди аутсайдеров, сообщил 17 января "Коммерсантъ-Санкт-Петербург" со ссылкой на сервис "Яндекс Аренды".

За этот период в Петербурге построено около 300 новых домов, что ставит город на третье место после Москвы и Краснодара. Из 19,5 млн квадратных метров введенного жилья в городах-миллионниках 3 млн квадратных метров — в Петербурге.

Тем не менее, по доле новостроек в жилом фонде всего города Петербург и Москва уступают Краснодару, Волгограду и Казани, где более высокая доля новых домов. На фоне этого, аренда жилья в новостройках остается популярной, несмотря на более высокие ставки: аренда квартиры площадью 31 квадратных метров в Приморском районе Петербурга 2021 года постройки стоит 60 тысяч рублей в месяц, в то время как в доме 1987 года — 38,5 тысячи.

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что в квартире блокадницы начался потоп из-за проблем с кровлей, которые длятся с 2009 года, когда проводился последний капитальный ремонт.

фото: ЗАКС.Ру