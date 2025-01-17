Роскомнадзор сообщил о сбое в работе Steam

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который подведомственен Роскомнадзору, 17 января зафиксировали сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, передает ТАСС.

Проблемы возникли из-за сбоев на инфраструктуре сервиса, сообщили в пресс-службе РКН. С 13:45 Центр мониторинга регистрирует массовые жалобы пользователей из разных стран, включая Германию, США, Россию и Великобританию. По предварительной информации, неисправность связана с техническими неполадками в системе Steam.

Напомним, 14 января в рунете произошел масштабный сбой у пользователей как домашнего, так и мобильного интернета. Сбои фиксировались в доменных зонах .рф и .ru.

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