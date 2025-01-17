Петербуржцы оплатили "Водоканалу" рекордные 75 млн рублей долгов

Жители Петербурга и Ленинградской области в рамках акции "В Новый год без долгов" погасили задолженности перед ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на сумму более 75 млн рублей, об этом 17 января сообщили в пресс-службе предприятия.

Результат стал рекордным за последние пять лет. Акция позволяла оплатить "старые долги" за холодное водоснабжение и водоотведение без начисления штрафных пени. В ней могли участвовать владельцы жилых домов и жильцы многоквартирных домов с прямыми договорами с "Водоканалом". Всего таких потребителей насчитывается более 27 тысяч человек. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в акции не участвовали.

Ранее максимальная сумма собранных долгов в рамках этой инициативы была зафиксирована в 2023 году и составила 60 млн рублей.

Напомним, что в конце декабря сотрудники петербургского "Водоканала" выезжали в Гатчинский дворец, который закрыли из-за аварии на водопроводе.

Фото: ЗАКС.Ру