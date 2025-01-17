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Петербург осветят "Лучи Победы" в честь годовщины прорыва блокады

фото ЗакС политика Петербург осветят "Лучи Победы" в честь годовщины прорыва блокады

Петербург готовится к празднованию 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В честь этой памятной даты город украсят специальной световой инсталляцией, сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня, 17 января, в 16:45 на площади Победы зажгутся "Лучи Победы" над Монументом героическим защитникам Ленинграда. По сообщению Смольного, это место имеет особое значение для горожан — в годы войны здесь проходил передний край обороны, а Московский проспект служил фронтовой дорогой.

Также с 16:45 18 января до 09:30 19 января особую подсветку получат Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура. Их инженерные конструкции будут окрашены в зелёный и оливковый цвета, символизирующие ленту Ленинградской Победы и колодку медали "За оборону Ленинграда".

Напомним, в 2025 году будет праздноваться 80-летие окончания Великой Отечественной войны. В связи с этим президент России Владимир Путин сообщил, что фронтовики, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей единовременно. Жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей.

фото с сайта Смольного


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