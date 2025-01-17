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Новости 16:53

Бельский поздравил сатирика Семена Альтова с 80-летием

фото ЗакС политика Бельский поздравил сатирика Семена Альтова с 80-летием

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил писателя-сатирика Семена Альтова с юбилеем, об этом 17 января парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Заслуженному деятелю искусств исполняется 80 лет. Как отметил Бельский, публика оправдано любит Альтова. По его мнению, он талантливый автор и блестящий артист. Также парламентарий вспомнил, что Альтов писал для Хазанова, Новиковой, Шифрина и Винокура.

В конце своего сообщения спикер пожелал Семену Альтову от себя и петербуржцев здоровья и оптимизма, а также поблагодарил за юмор и особенный стиль.

Напомним, что в четверг, 16 января, Александр Бельский рассказал, как сотрудница городского парламента Вера Рулькова помогает жителям в зоне спецоперации. 

Фото: Telegram-канал Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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