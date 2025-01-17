В Госдуме предложили оставить два обязательных экзамена для ОГЭ

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить количество обязательных экзаменов ОГЭ для получения аттестата до двух предметов — русского языка и математики. Документ опубликован в электронной базе парламента, передает 17 января РИА "Новости".

В пояснительной записке указано, что вместо нынешних четырёх обязательных экзаменов для получения аттестата об основном общем образовании ученикам нужно будет сдать только русский язык и математику.

Также инициатива предусматривает новые правила зачисления в колледжи и техникумы за счет региональных и местных бюджетов. Разработкой этих правил займутся органы власти в сфере образования на местах. Они будут учитывать результаты ОГЭ и возможные вступительные испытания, чтобы обеспечить равные условия для абитуриентов.

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фото: ЗАКС.Ру