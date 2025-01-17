Трамваи встали на улице Куйбышева из-за вызова скорой пассажиру

Вечером 17 января на улице Куйбышева образовалась трамвайная пробка. Как сообщает "Фонтанка", одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.

По словам очевидца, трамваи № 6, 3 и 40 остановились у остановки "Троицкая площадь" из-за вызова скорой помощи к пожилому мужчине в первом вагоне. Что именно произошло, неизвестно, но пассажир был в сознании. Свидетель отметил, что медики осматривали мужчину, проверяя его голову, а затем разговаривали с ним.

Напомним, сегодня тройное ДТП перекрыло движение транспорта на трассе "Санкт-Петербург - Псков". В результате столкновения пострадала 45-летняя пассажирка, ее травмы предварительно оценили как средней степени тяжести.

фото: ЗАКС.Ру