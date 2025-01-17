Подозреваемые в ограблении ветерана СВО взяты под стражу

В Петербурге арестованы двое мужчин, обвиняемые в ограблении ветерана СВО. Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил их под стражу до 19 февраля 2025 года, сообщила 17 января объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, вечером 13 декабря 2024 года на Заневском проспекте злоумышленники напали на мужчину, применили к нему насилие, не угрожающее жизни и здоровью, и похитили его мобильный телефон Redmi A3 стоимостью 42 тысячи рублей. После этого нападавшие скрылись.

Подозреваемые были задержаны 15 января, а на следующий день им предъявили обвинение.

Напомним, сегодня петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на бригаду скорой помощи. Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы угрожал медработникам ножом и повредил зеркало заднего вида автомобиля.

фото: ЗАКС.Ру