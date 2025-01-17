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Новости 17 января, 20:50

РЖД разрабатывает проект строительства электрички до Пулково

фото ЗакС политика РЖД разрабатывает проект строительства электрички до Пулково

РЖД приступили к разработке проекта планировки железнодорожной линии, которая соединит Лигово с аэропортом Пулково и станцией Шоссейная. Об этом 17 января сообщила председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Юлия Киселева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию строительной отрасли города, передает "Фонтанка".

По ее словам, помимо новой железнодорожной ветки с остановкой на станции Пулково, также ведется работа над проектами транспортно-пересадочного узла "Южный" в Обухово и строительством железнодорожного депо в районе станции Парнас.

Новая железнодорожная линия позволит напрямую добираться до аэропорта, что существенно разгрузит транспортную сеть города и улучшит связь между южными районами Петербурга и воздушной гаванью.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Петербурге завершено 35% проходки тоннеля зеленой линии метро до станции "Каменка". Скорость строительства составляет 250 метров в месяц.

фото: ЗАКС.Ру


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