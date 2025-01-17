Тоннель метро до "Каменки" в Петербурге готов на треть

В Петербурге завершено 35% проходки тоннеля зеленой линии метро до станции "Каменка". Об этом 17 января сообщил председатель комитета по строительству Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС, передает "Фонтанка".

Креславский отметил, что скорость строительства составляет 250 метров в месяц. На данный момент установлены 884 кольца из запланированных 2507.

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что на "стены в грунте" на станциях "Каменка" и "Богатырская" на севере зеленой ветки готовы потратить около 4,4 млрд рублей. Завершить работы планируют в ноябре и декабре 2025 года.

Напомним, 18 и 19 января станцию "Горьковская" временно закроют на вход из-за капитального ремонта эскалатора. С 20 января работа вестибюля вернется к прежнему режиму, введенному с 21 октября 2024 года на период проведения ремонтных работ.

фото: ЗАКС.Ру