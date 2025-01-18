Депутат Ирина Роднина раскритиковала Петербург из-за статуса "культурной столицы"

Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ("Единая Россия") раскритиковала Петербург из-за статуса "культурной столицы", об этом 18 января пишет портал Sport24.

По словам спортсменки, она не понимает, почему Петербургу постоянно придумывают какие-то восхваляющие эпитеты при том, что в России одна столица – Москва.

"Не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна – Москва, чисто географически. Все остальное не имеет значения", – заявила она.

Напомним, что 18 января в Петербурге отмечают 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Горожан поздравили губернатор города Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: пресс-служба Государственной думы