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Новости 10:28

Мужчина погиб в пожаре на 5-й Советской улице в Петербурге

фото ЗакС политика Мужчина погиб в пожаре на 5-й Советской улице в Петербурге

В Петербурге утром произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на 5-й Советской улице. Возгорание началось на кровле здания, огонь распространился на площадь 70 квадратных метров, передает 19 января пресс-служба МЧС.

В экстренном порядке были эвакуированы 15 жильцов. В 07:26 происшествию присвоили повышенный номер сложности 1-БИС (количество пожарных бригад удваивается).

На месте работают 32 сотрудника МЧС и 8 единиц спецтехники. Пожар удалось локализовать к 09:45, однако на месте был обнаружен погибший мужчина. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, сильный пожар произошел на улице Марата в Петербурге 12 января. Петербургским спасателям удалось локализовать и потушить огонь менее чем за час, но пострадала пожилая женщина.

фото пресс-службы МЧС


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