Беглов напомнил о наследии Валентина Серова в день его рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан со 160-летием со дня рождения художника Валентина Серова. Он отметил, что творчество мастера остается живым символом культурного наследия России и вдохновляет современников, передала 19 января пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что многие годы жизни Серова связаны с Петербургом, где он родился, учился и начал свой творческий путь. Губернатор подчеркнул, что город бережно хранит наследие художника: около 150 произведений Серова находятся в коллекции Русского музея, который подготовил к юбилею виртуальную выставку.

Беглов пожелал, чтобы творчество Серова и других выдающихся деятелей искусства вдохновляло петербуржцев на новые свершения во имя Отечества.

Напомним, вчера отмечался День прорыва блокады Ленинграда, с которым петербуржцев поздравили Беглов и председатель ЗакСа города Александр Бельский. В этот день в 1943 году войска Ленинградского и Волховского фронтов во время операции "Искра" освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

фото: ЗАКС.Ру