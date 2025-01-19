Беглов посетил литургию в честь Крещения Господня

В честь праздника Крещения Господня губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе, которую совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщила 19 января пресс-служба Смольного.

Губернатор поздравил духовенство и прихожан с праздником Крещения и престольным днем собора, отметив, что многие горожане посетили храмы и окунулись в крещенские купели. Беглов подчеркнул, что для безопасного омовения в десяти районах города оборудовали 16 купелей с раздевалками, безопасными спусками и дежурством спасателей и медиков.

Глава города также напомнил о значимых датах, отметив вчерашнюю годовщину прорыва блокады Ленинграда и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Беглов подчеркнул особое значение Николо-Богоявленского собора для жителей города. По его словам, этот храм не закрывался даже во время блокады, когда под обстрелами проходили богослужения. Здесь служил митрополит Алексий (будущий Патриарх Алексий I), которого в народе называли "блокадным батюшкой".

Напомним, сегодня губернатор поздравил петербуржцев со 160-летием художника Валентина Серова. Беглов напомнил, что многие годы жизни Серова связаны с Петербургом, где он родился, учился и начал свой творческий путь.

фото из Telegram-канала Александра Беглова