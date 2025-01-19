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Новости 16:37

Бельский поздравил петербуржцев с праздником Крещения Господня

фото ЗакС политика Бельский поздравил петербуржцев с праздником Крещения Господня

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский искупался в иордани и поздравил петербуржцев с праздником Крещения. Об этом он написал в своем telegram-канале 19 января.

"Для меня крещенское купание — святое. Хотя к церковному уставу оно не относится, я благочестивую традицию ценю и уже много лет с молитвой окунаюсь в иордань", — заявил Бельский.

Он пожелал петербуржцам мира, радости и вдохновения на добрые дела, а также напомнил о том, что погружаться можно только в специально оборудованную купель. 

Безопасность на таких площадках обеспечивают спасатели, медики и добровольцы. Всего в Петербурге оборудованных площадок 16. В центре города окунуться в прорубь можно на набережной Лейтенанта Шмидта и Заячьем острове.

скриншот из Telegram-канала Александра Бельского


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