В Госдуме поддержали идею Рябоконя о штрафах за отсутствие контроля на детских гаджетах

Депутат Законодательного собрания Петербцрга Андрей Рябоконь предложил внести изменения в несколько федеральных законов, чтобы защитить детей от негативного влияния гаджетов, об этом 20 января написала "Парламентская газета".

Инициатива предусматривает обязательную установку программ родительского контроля на устройства, которые покупаются для несовершеннолетних. Такие программы должны ограничивать время использования и блокировать доступ к вредной информации. За нарушение этой обязанности предлагается вводить штрафы для родителей от 1,5 до 10 тысяч рублей.

Рябоконь подчеркнул, что проблема детской зависимости от гаджетов становится все более актуальной. По данным исследований, более половины россиян с детьми заявляют, что их дети ежедневно проводят за экранами более трех часов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев считает инициативу правильной, но отмечает сложности с её реализацией. В частности, возникают вопросы по определению факта правонарушения и установке нужных приложений. Ткачев предложил сосредоточиться на информационной работе с родителями, а не на дополнительных штрафах.

Напомним, что в Госдуме предложили оставить два обязательных экзамена на ОГЭ, а именно русский язык и математика.

Фото: ЗАКС.Ру