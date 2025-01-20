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Новости 10:16

Бельский поздравил жителей Крыма с Днем Республики

фото ЗакС политика Бельский поздравил жителей Крыма с Днем Республики

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил жителей полуострова Крым с Днем Республики, об этом 20 января он написал в своем telegram-канале.

Как отметил депутат, за свою историю Крым пережил различные сложные испытания, однако смог пойти вперед в составе России. Также, по мнению спикера, с 2014 года республика изменилась до неузнаваемости: там наладили подачу воды и энергии, построили дороги и многое другое.

"По решению Президента Владимира Путина программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2030 года", – напомнил парламентарий.

В конце Бельский обратился к крымчанам и пожелал им благополучия и процветания, а также заверил, что Петербург будет всегда рядом.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что исследования рыбы у побережья Краснодарского края и Крыма не выявили загрязнения нефтепродуктами.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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