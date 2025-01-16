Роспотребнадзор не выявил загрязнения нефтью в рыбе у берегов Крыма и Кубани

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что исследования рыбы, выловленной у побережья Краснодарского края и Крыма, не выявили загрязнения нефтепродуктами. Об этом она рассказала в интервью "России-24", передает Роспотребнадзор 16 января в своем Telegram-канале.

Также было подтверждено, что питьевая вода в Крыму и Анапе соответствует санитарным нормам, а качество воздуха в районе разлива мазута остается в допустимых пределах.

Со дня столкновения танкеров Роспотребнадзор провел 937 исследований питьевой воды, 3254 анализа воздуха, включая 617 проверок рядом с предприятиями по очистке загрязненного грунта, и 361 исследование готовых блюд в полевых кухнях и местах проживания волонтеров.

В настоящее время специалисты продолжают анализ песка, а также проводят забор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы для оценки возможного влияния на здоровье населения.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости проверять свежевыловленную рыбу на наличие посторонних запахов или изменений внешнего вида. В случае подозрений рекомендуется обратиться в лаборатории ведомства для проверки.

ЗАКС.Ру ранее писал о том, что 15 декабря в Черном море столкнулись танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Людей получилось спасти, однако предотвратить разлив нефтепродуктов не удалось. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря назвал последствия этой аварии "экологической бедой".

фото с сайта Смольного