Суды в России стали чаще применять запрет определенных действий вместо домашнего ареста

Российские суды начали чаще использовать меру пресечения в виде запрета определенных действий, чем домашний арест, об этом 20 января пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным ФСИН, за девять месяцев 2024 года применение запрета определенных действий увеличилось на 15,5%, а количество людей, которым был назначен домашний арест, снизилось на 4,5%. В 2024 году домашний арест был применен к более чем 20 тысячам человек, в то время как мера запрета определенных действий коснулась более 15 тысяч обвиняемых.

Если домашний арест подразумевает обязательное нахождение по месту жительства, то запрет определенных действий накладывает ограничения на передвижение, общение с конкретными лицами, а также использование почты, интернета или транспортных средств.

Напомним, что в 2024 году ФСИН помогла 1,6 тысячи осужденным восстановить связи со своими родственниками. Мера предусмотрена законом "О пробации в РФ".

Фото: ЗАКС.Ру