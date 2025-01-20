В ГД одобрили инициативу о штрафах за нарушения при оказании услуг в сфере миграции

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за нарушение порядка содействия в осуществлении полномочий при предоставлении госуслуг и исполнении функций в сфере миграции, об этом 20 января пишет ТАСС.

Документ, внесённый правительством России в ноябре 2024 года, касается привлечения ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД и "Многофункционального миграционного центра" Москвы для оказания помощи в выполнении ряда миграционных функций, таких как приём заявлений на визы, разрешения на проживание, регистрацию иностранцев и другие процедуры.

Законопроект устанавливает ответственность для сотрудников этих организаций за ненадлежащее исполнение обязанностей. Работники могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а должностные лица – на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. В случае повторных нарушений штрафы увеличиваются до 30 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок до шести месяцев.

Напомним, что полиция проверила Калининскую овощебазу в Петербурге. Силовики по итогу проверки задержали несколько нелегальных мигрантов, а троих отправили в военкоматы из-за наличия российского гражданства.

Фото: ЗАКС.Ру