МВД предупреждает о диверсионных заданиях в Telegram под видом работы

Киберполиция МВД России призвала граждан к бдительности в связи с ростом числа объявлений в telegram-каналах и чатах, предлагающих высокий заработок, так как такие предложения могут скрывать диверсионную деятельность, об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, злоумышленники обещают от 50 до 300 тысяч рублей за выполнение заданий.

Чаще всего, поясняет ведомство, такие задания включают запись видеоотзывов, сбор фотографий объектов, размещение объявлений или проверку анкет. МВД настоятельно рекомендует гражданам внимательно проверять информацию о предлагаемых работах и сообщать о подозрительных объявлениях в правоохранительные органы.

Напомним, что петербургские полицейские в выходные предупредили о новой криптоафере с использованием интернет-мема "Лягушонок Пепе".

Фото: unsplash.com