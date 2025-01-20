Коммунальщики Петербурга установили рекорд по вывозу снега

За неделю с улиц Петербурга было вывезено около 300 тысяч кубометров снега – это рекордный показатель для января, об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Температура, достигавшая +4 градусов, как отметили в комитете по благоустройству, добавила коммунальщикам работы. Основное внимание было сосредоточено на предотвращении подтоплений. Для этого аварийные бригады очищали ливневые канализации, удаляли снег из лотковой зоны (зона у обочины дороги) и прорезали дренажные отверстия. За неделю прочищено около 7,5 тысячи отрезков труб, они же патрубки. Кроме того, вывезено 830 кубометров мусора и 70 тонн смёта с автодорог.

Садово-парковые службы продолжили ухаживать за территориями: посыпали дорожки песком и гранитной крошкой, убирали мусор, а также занимались санитарной обрезкой деревьев.

Особое внимание в выходные дни было уделено мемориальным комплексам и храмам. В преддверии празднования Дня прорыва блокады и Крещения Господня привели в порядок памятные места, воинские захоронения и территории рядом с церквями. Всего очищено 25 тысяч скамеек и почти 7 тысяч гектаров пешеходных зон.

Напомним, что петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования горожан от упавших глыб льда. В администрациях пяти районов Петербурга проводятся обыски.

Фото: ЗАКС.Ру