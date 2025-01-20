ФАС выявила нарушение в расчетах тарифов в Ленобласти: исключат 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела плановую проверку комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, в ходе которой были выявлены нарушения в расчетах тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и управление твердыми коммунальными отходами (ТКО), об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки ведомство предписало исключить из тарифов региона 1 млрд рублей. Служба установила, что в расчетах использовались экономически необоснованные затраты. Например, при расчете потерь электрической энергии был применен некорректный набор данных, не соответствующих официальной статистической отчетности.

В ответ на нарушения ФАС выдала 15 предписаний и потребовала от комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти провести дополнительный анализ обоснованности еще 10 млрд рублей в тарифах.

Напомним, что в декабре ФАС признала необоснованными тарифы на парковку на территории аэропорта Пулково. Тогда стоимость стоянки в час стоила 1 тысячу рублей.

Фото: ЗАКС.Ру