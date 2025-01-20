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Новости 14:54

С бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна сняли судимость

фото ЗакС политика С бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна сняли судимость

Смольнинский районный суд Петербурга снял судимость с бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, об этом 20 января в своем telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Бывший сотрудник Смольного отбывал наказание по делу о взятке (ст. 290 УК РФ). Суд решил удовлетворить ходатайство Оганесяна и снять с него судимость по приговору Куйбышевского районного суда Петербурга. 

О снятии судимости Оганесян просил в ноябре 2024 года. Тогда Дарья Лебедева написала, что бывший вице-губернатор безупречно себя ведет, а причиненный вред возместил. Сейчас Марат Оганесян работает помощником художественного руководителя в Мариинском театре.

Напомним, что в 2021 году Куйбышевский районный суд города признал, что вице-губернатор Петербурга Оганесян во время постройки стадиона на Крестовском острове получил взятки от подрядчиков на сумму 48 млн рублей и был причастен к хищению еще 22 млн. Тогда суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. Освободился Оганесян через год после приговора. Время в СИЗО засчитывалось как время в колонии строгого режима. 

Фото: КРТИ Петербурга


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