В Госдуме обсудили подготовку к рассмотрению проекта о защите русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 января провел рабочее совещание, посвященное подготовке к рассмотрению законопроекта о защите русского языка. По итогам мероприятия Володин призвал создать рабочую группу, которая будет сопровождать прохождение инициативы, и провести совещания профильных комитетов.

"Тема очень важная. Язык — это основа национальной идентичности, надо к этому вопросу подходить взвешенно. Нам надо понимать, как будут реализовываться нормы закона после его принятия", - цитирует спикера нижней палаты парламента России сайт Госдумы.

Рассмотрение законопроекта стало одним из поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Список поручений был опубликован 30 декабря 2024 года на сайте Кремля.

Законопроект о внесении правок в закон "О государственном языке Российской Федерации" был зарегистрирован в октябре 2023 года. Как говорится в пояснительной записке, основная цель законопроекта - "защитить русский язык и существенно ограничить использование "англицизмов" и иностранных слов". Предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве: рекламных объявлениях, на витринах и вывесках, информационных программ на телевидении и радио, названиях жилых комплексов и поселков. При этом рекомендуется закрепление обязательности использования русского языка в коммерческом обозначении.

Напомним, о том, что этот законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, Володин заявлял еще в начале 2025 года.

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