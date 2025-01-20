Карелия возглавила антирейтинг по уровню преступности в России

Регионами с самым высоким уровнем преступности стали Республика Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО), 20 января "РИА Новости" опубликовали исследование, в котором проанализирована статистика МВД России.

Эти регионы заняли 85-е и 84-е места в рейтинге с более чем 200 преступлениями на 10 тысяч жителей. В тройку антилидеров также вошла Республика Алтай, которая заняла 83-е место, 203,4 преступления на 10 тысяч человек.

Самым безопасным регионом, как и в 2024 году, стала Чеченская Республика, где зафиксировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. На втором месте Ингушетия (37 преступлений), на третьем – Дагестан (43 преступления).

Петербург в рейтинге занял 26-е место с 116,2 преступлениями на 10 тысяч человек. При этом Северную столицу обогнала Ленинградская область, которая расположилась на 18-ом месте (108 преступлений на 10 тысяч человек), и Москва, которая заняла десятое место.

Всего по России в 2024 году было зарегистрировано более 1,9 млн преступлений, что на 1,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что в МВД России рассказали, что в 2024 году в стране уменьшилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Общее количество совершенных ими преступлений уменьшилось на 0,9%.

Фото: ЗАКС.Ру