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Новости 16:22

Обвиняемому в смертельном ДТП на Обводном назначили запрет определенных действий

фото ЗакС политика Обвиняемому в смертельном ДТП на Обводном назначили запрет определенных действий

Московский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для Даниила Морозова, которого обвиняют по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ), об этом 20 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие предполагает, что днем в субботу, 18 января, Морозов на своем автомобиле не уступил дорогу машине марки "Мерседес", у которой было преимущество, и повернул с Рыбинской улицы на набережную Обводного канала, а потом врезался в "Мерседес". После этого водитель "Мерседеса" не справилась с управлением, и ее авто упало в воду Обводного канала. Водитель и пассажир скончались.

В день происшествия правоохранители задержали подозреваемого, а в воскресенье, 19 января, ему было предъявлено обвинение. 

Защита Морозова просила домашний арест, но по итогу суд назначил лишь запрет определенных действий на весь период предварительного расследования.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в субботу, 18 января. Спасатели и врачи пытались реанимировать водителя "Мерседеса", однако она скончалась в больнице. ЕЕ пассажирка, 14-летняя девочка, погибла на месте происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


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