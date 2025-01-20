РКН предложил блокировать информацию о незаконных услугах в сфере миграции

Роскомнадзор (РКН) предложил новый порядок ограничения доступа к информации, связанной с незаконными миграционными услугами, об этом 20 января проект был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, будет блокироваться информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также способы организации нелегальной миграции.

В ведомстве сообщили, что нововведение затронет статью 15.3 Федерального закона №149-ФЗ, согласно которому новый вид противоправной информации будет ограничен по требованию генерального прокурора России или его заместителей.

Напомним, что правоохранители предупредили россиян о том, что в мессенджере Telegram начали давать диверсионные задания под видом высокооплачиваемой работы.

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