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Новости 18:54

ГЖИ Петербурга предъявила претензии организациям за некачественную уборку снега

фото ЗакС политика ГЖИ Петербурга предъявила претензии организациям за некачественную уборку снега

Начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Петербурга Ольга Акацевич раскритиковала работу управляющих организаций, отвечающих за уборку снега на территории многоквартирных домов, об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По ее словам, даже большое количество выпавшего снега не является оправданием для задержек в уборке дворов и придомовых территорий. Акацевич подчеркнула, что основные задачи управляющих компаний включают очистку кровель, козырьков, карнизов, а также тротуаров и выходов из парадных с обязательной обработкой противогололедными материалами.

В пресс-службе напомнили, что нарушение требований влечет административную ответственность: штрафы для должностных лиц составляют от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей, а управляющие организации, ТСЖ и ЖСК несут не только административную, но и уголовную ответственность за несоблюдение норм.

Напомним, что в Петербурге 20 января прошли обыски в пяти районных администрациях и нескольких управляющих компаниях из-за некачественной уборки наледи с крыш домов. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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