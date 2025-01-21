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Новости 9:46

Беглов поздравил петербуржцев с Днем инженерных войск

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем инженерных войск

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем инженерных войск воинов и ветеранов, а также сотрудников оборонных предприятий, конструкторских бюро и научных организаций, об этом 21 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил глава города, история инженерных войск России берет начало с 1701 года, когда по указу Петра I была основана первая инженерная школа, которая готовила офицеров для нужд Северной войны.

В настоящее время, по словам Беглова, инженерные войска продолжают свою службу, принимая участие в спецоперации, строя линии обороны, прокладывая дороги и разминируя освобожденные населенные пункты.

Губернатор пожелал всем военнослужащим здоровья, стойкости и новых побед на благо Отечества.

Напомним, что президент России Владимир Путин 17 января подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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