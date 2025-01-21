На набережной канала Грибоедова начался демонтаж торговых рядов

Утром во вторник, 21 января, в Петербурге стартовали работы по демонтажу торговых рядов с сувенирной продукцией на набережной канала Грибоедова у Спаса на Крови, об этом пишет 78.ru.

Объявления о сносе появились на ларьках днем ранее. С утра вторника на месте проводится снос, а продавцы собирают товар в сумки.

Процесс демонтажа проводят сотрудники СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества", который подведомственен комитету по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга.

Напомним, что в ходе проверки законности нахождения ларьков у Спаса на Крови было установлено, что территория использовалась без нужных документов. В объявлениях СПб ГКУ "ЦПЭИГИ" отмечалось, что павильоны должны быть демонтированы и территория освобождена не позднее 21 января.

UPD: В КИО Петербурга заявили, что договор аренды был расторгнут из-за систематических нарушений со стороны арендатора. Иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о возобновлении аренды был отклонен апелляционным судом

Фото предоставлено ККИ Петербурга