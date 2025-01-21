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Новости 10:49

Вокзалы Петербурга обслужили 38,5 млн пассажиров за 2024 год

фото ЗакС политика Вокзалы Петербурга обслужили 38,5 млн пассажиров за 2024 год

В 2024 году вокзальные комплексы Северной столицы обслужили 38,5 млн пассажиров, об этом 21 января сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Из общего числа пассажиров 11 млн человек путешествовали на поездах дальнего следования, а 27,5 млн воспользовались пригородными маршрутами.

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал, через который прошло 12,8 млн человек. Следующими по количеству обслуженных пассажиров стали Балтийский вокзал с 9 млн, Финляндский вокзал с 8,8 млн и Витебский вокзал с 5,2 млн. Ладожский вокзал обслужил всего лишь 2,6 млн человек.

Напомним, что комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил дизайн терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) у Москвоского вокзала. Новая железная дорога соединит Петербург и Москву и сократит время поездки между двумя столицами.

Фото: пресс-служба ОЖД


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