После пожара в Петербурге пять человек отправились в больницы

В ночь с 20 на 21 января в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 21 января.

Без пострадавших не обошлось: помощь потребовалась пятерым жильцам — двум мужчинам, женщине и двум детям. Все они были доставлены в больницы города.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 20 января в 23:40. Пожар случился в двухкомнатной квартире в доме №27 на проспекте Римского-Корсакова.

Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные: для ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Пожар был потушен спустя полчаса, в 00:14. Из опасной зоны эвакуировали девять человек, в том числе двоих детей.

Позавчера ЗАКС.Ру писал о том, что в пожаре на 5-й Советской улице погиб мужчина. Огонь распространился на площадь 70 квадратных метров, эвакуировать пришлось 15 жильцов.

фото: ЗАКС.Ру