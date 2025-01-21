Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29,1% за неделю

За третью неделю 2025 года в России заболеваемость ОРВИ увеличилась на 29,1%, всего зарегистрировано 572,9 тысяч случаев, об этом 21 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Превышение количества заболевших наблюдается в 49 регионах. В 27 из них число госпитализированных выросло на 30% и более. Основной причиной заболеваемости являются риновирусы, но также отмечается рост числа случаев гриппа. Кроме того, зафиксирован небольшой рост случаев COVID-19 – на 2,8%.

Из-за ситуации с заболеваемостью в России закрыты 11 школ и четыре детских сада в разных регионах, а также частично закрыты 397 классов и 163 группы в детсадах.

В ведомстве напомнили о важности профилактики: мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и избегать контактов с заболевшими. В случае симптомов нужно обратиться к врачу.

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор заявлял о росте заболеваемости ОРВИ на 32%.

Фото: ЗАКС.Ру