В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от платы за платные дороги

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" 21 января внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать проезд по платным автомобильным дорогам бесплатным для многодетных семей. Документ опубликован в электронной базе.

Сейчас такие семьи оплачивают проезд наравне с остальными. Изменения предлагают внести в п. 4 ч. 1 ст. 41 федерального закона №257-ФЗ.

Под многодетной понимается семья, где воспитываются трое и более детей, при этом старший ребенок должен быть младше 18 лет (или 23 лет, если он учится очно).

"Реализация настоящего проекта федерального закона позволит значительно сократить расходы многодетных семей, связанные с проездом по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, и укрепить их право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Нововведение коснется тех случаев, когда в отношении платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги заключены соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве и такая автомобильная дорога, такой участок автомобильной дороги находятся в собственности частного партнера.

Напомним, 17 января в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить количество обязательных экзаменов ОГЭ до двух. Для получения аттестата об основном общем образовании ученикам нужно будет сдать только русский язык и математику.

фото: ЗАКС.Ру