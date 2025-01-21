Главный усадебный дом в парке Монрепо откроется для посетителей спустя восемь лет

С 22 января главный усадебный дом в парке Монрепо в Выборге снова откроет свои двери для гостей после долгой реставрации, об этом 21 января сообщили в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

В 2017-2022 годах здание находилось на восстановлении, а еще два года потребовались для создания постоянной экспозиции. Дата открытия была выбрана не просто так – 22 января парк Монрепо празднует день рождения.

Как отметили в комитете, гости смогут увидеть результаты реставрации архитектуры деревянного классицизма. В экспозиции также представлены образцы альфрейной живописи XIX века, предметы мебели и искусства, а также лепной декор.

Для слабовидящих и незрячих гостей в музее теперь предусмотрен макет парка Монрепо.

Напомним, что в 2023 году парк Монрепо и Выборгский замок попали в топ-50 самых посещаемых мест в России. Монрепо тогда в рейтинге занял 35-е место, а замок 45-е.

Фото: пресс-служба комитета по сохранению культурного наследния ЛО