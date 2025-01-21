Минюст предложил порядок конфискации иностранного имущества в России

Минюст России разработал законопроект, устанавливающий специальный порядок изъятия иностранного имущества на территории России, об этом 21 января пишут "Ведомости".

Законопроект подготовлен во исполнение указа президента от мая 2024 года, который предписывает разработать механизм компенсации в случае необоснованного лишения российских правообладателей имущества.

По мнению экспертов, опрошенных "Ведомостями", документ можно расценивать как ответ на планы Европы конфисковать замороженные активы российского Центробанка. Предполагается, что изъятие имущества недружественных стран в России будет происходить через судебные процедуры. Истец обязан будет доказать факт конфискации российского имущества за рубежом.

Собранное имущество будет передаваться в уполномоченные органы для обращения в собственность государства.

Напомним, что в начале 2024 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому у осужденных за фейки о российской армии можно конфисковывать имущество.

Фото: ЗАКС.Ру