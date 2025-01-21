Более 71 тысячи страниц и каналов уже зарегистрировано в РКН

Владельцы более 71 тысячи публичных страниц и каналов в соцсетях и мессенджерах уже внесли свои данные в реестр Роскомнадзора, об этом 21 января пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

По его словам, через "Госуслуги" было подано более 166 тысяч заявлений на регистрацию. Из них зарегистрировано свыше 71 тысячи страниц и каналов, тогда как по более чем 41 тысяче заявлений ведомство отказало.

Такие требования связаны с подписанным ранее президентом Владимиром Путиным законом о деанонимизации владельцев каналов, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков. Владельцы страниц и публичных каналов обязаны предоставлять свои данные в Роскомнадзор для регистрации.

Напомним, что в понедельник, 20 января, в РКН предложили блокировать информацию о незаконных услугах в сфере миграции. Тоже самое касается информации о способах нелегальной миграции.

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