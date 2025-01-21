Миронов выразил недовольство экспонатами в "Эрарте"

На пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратил внимание на экспонаты, представленные в музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге, запись его брифинга размещена на сайте "Дума ТВ" 21 января.

Возмущение Миронова вызвали работа с матрешкой и железными шипами под названием Welcome to Russia, а также экспонат под названием "Старший брат" с револьвером, направленным на яйцо. "Какие традиционные ценности? Все уничтожается!", - заявил он.

Лидер партии сравнил "Эрарту" с "Ельцин Центром" в Екатеринбурге, заявив, что второй "нервно курит в сторонке". По мнению Миронова, подобное не должно происходить на родине президента России Владимира Путина.

В завершении своего выступления о петербургском музее Миронов добавил, что надо помочь губернатору Петербурга Александру Беглову навести порядок в городе.

Напомним, в июле 2024 года на музей "Эрарта" составили протокол о демонстрации нацистской символики. Поводом стала картина белорусского художника-живописца Сергея Гриневича "Фестиваль". В экспертизе сотрудников СПбГУ говорилось, что лозунг, представленный под картиной на белорусском языке, мог относиться к символике, связанной с нацизмом. В августе дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

фото: ЗАКС.Ру