МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 22 января

В среду, 22 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 21 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 22 января в Петербурге ожидается сильный снег. Также на дорогах появится гололед, что приведет к сложной дорожной обстановке.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что утром в понедельник, 20 января, петербургские следователи провели обыски в районных администрациях из-за упавших на людей глыб льда на улицах. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.РУ