Закон о повышении штрафов за продажу табака детям приняли в Госдуме

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Закон был поддержан единогласно, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин 21 января в своем Telegram-канале.

По словам председателя, 43% никотинсодержащей продукции продавалось с несоблюдением требований маркировки. Володин заявил о фиксации и других правонарушений, таких как реализация продажи табака вблизи образовательных организаций. В итоге, по его словам, составлено свыше шести тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Принятый закон увеличивает штрафы с 60 тысяч рублей до 300 тысяч для физических лиц, с 300 тысяч до 700 тысяч для должностных и с 600 тысяч до 2 млн рублей для юридических.

Володин напомнил о том, что потребление опасной продукции несет риск для жизни и здоровья детей, а потому их надо от нее уберечь.

ЗАКС.Ру ранее писал о том, что полный запрет продажи вейпов могут рассмотреть в Госдуме в марте 2025 года. Законопроект предполагает полный запрет на продажу никотина, его производных, а также устройств для его потребления.

фото: ЗАКС.Ру