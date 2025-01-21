ЛенРТК прокомментировал выявление ФАС нарушений в расчетах тарифов

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) ответил на результаты проверки, проведенной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, об этом 21 января написала пресс-служба ведомства.

Напомним, 20 января ФАС сообщила о выявленных нарушениях в расчетах тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и управление твердыми коммунальными отходами. В ходе проверки ведомство установило необходимость исключения из тарифов региона 1 млрд рублей, а также потребовало дополнительного анализа 10 млрд рублей.

В ответ на предписание в ЛенРТК заявили, что результаты проверки не содержат конкретных нарушений и экономически необоснованных расходов. Комитет отметил, что в акте проверки ФАС были указаны случаи, требующие дополнительного анализа, и все замечания были устранены в ходе предоставления пояснений и дополнительных документов. Более 57% замечаний было снято после дополнительных разъяснений, отмечается в комментарии ведомства.

В ЛенРТК также подчеркнули, что информация об исключении 1 млрд рублей из тарифов, размещенная в пресс-релизе ФАС, не соответствует действительности. Комитет выразил признание профессионализму сотрудников ФАС, несмотря на неточности в цифрах, и отметил, что процесс судебных разбирательств по оспариванию предписаний продолжается.

Фото: ЗАКС.Ру